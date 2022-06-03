В Британии выдали сенсацию о смерти Путина: каковы шансы, что это правда

Британские газеты написали о сенсации - настоящего Путина нет в живых. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президента России Владимира Путина не раз замечали в разных местах одновременно. В западной прессе не раз возникала версия о двойниках Путина – его фотографии не раз это доказывали. Разная форма ушей и подбородка, морщины на лбу. Хотя хозяин Кремля все отрицал, сомнения остались.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина 24" в эфире проекта FREEДОМ.

Реклама

Двойники диктатора

"Двойники появились где-то уже в 2010-е годы. Двойников я видел в эфирах", – сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Сразу несколько британских газет написали о сенсации – настоящего Путина нет в живых, а Кремль заменил его двойником, чтобы удержать власть.

"Вся жизнь в России зависит от состояния здоровья вождя. Если он чихнул или не так встал, или что-то там с ним произошло, то сразу вся вертикаль власти начинает шататься. Так построена в России власть. Поэтому малейшее ослабление начинает уже порождать серьезнейшие конфликты в его окружении – причем как с отстранением Путина, так и превращением его в декорацию", – заявил полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

Информацию о смерти Путина журналисты якобы получили от секретной службы Ми-6 – мол, на недавних встречах вместо диктатора был двойник или старые записи. Правда, некоторые эксперты считают, что это похоже на сложный сценарий, в котором чувствуется рука спецслужб.

"Они пытаются делегитимизировать Путина. Т.е. сегодня ставится под сомнение, что это настоящий Путин. Теперь у каждого политика, разговаривающего с Путиным, теперь в голове мысль: "А это Путин или его двойник?". Вот что дает такая публикация", – сказал военный эксперт Олег Жданов.

Как отмечается, последние появления Путина на публике действительно выглядят странными. Журналисты британского Daily Mirror пишут, что если Путин еще не умер, то серьезно болен. У него рак и жить осталось не больше 3-х лет.

Реклама

"Путин болел раком, и я думаю, что он преодолел его", – сказал режиссер Оливер Стоун, который 2 года назад был допущен Кремлем к съемкам пропагандистского фильма о диктаторе.

Кроме этого, в прессе не раз всплывала информация от мировых разведок о том, что у Путина расстройство мозга, болезнь Паркинсона, деменция либо стероидная злость, которая стала последствием лечения рака. Поэтому версия о двойнике вовсе не кажется фантастической.

"Это двойники, которые двойниками выглядят на расстоянии 100-150 метров для каких-то официальных мероприятий. Это, скажем так, такие, бутафорские фигуры, непригодные для близкого рассматривания", – сказал журналист Александр Невзоров.

Так, появление "дублеров" – обычная практика диктаторов. У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наличие двойника заподозрили, когда он появился на публике сильно похудевшим. Есть версия, что вместо Гитлера в бункере покончил с собой его двойник, а сам фюрер успел уехать в Аргентину. "Рекордсменом" по использованию "дублеров" был Сталин.

Реклама

Напомним, глава британской разведки считает, что президент РФ Владимир Путин, возможно, уже мертв. Daily Star сообщили, что топ-чиновники в Кремле, в случае кончины главы страны-агрессора, могут умалчивать об этой информации месяцами и использовать на публике двойников лидера России.

Читайте также: