В Брянской области паника: опять что-то взрывается, россияне боятся ложиться спать

В мае в Брянске горела нефтебаза / Коллаж "Сегодня"
В Брянской области России опять паника – местный губернатор Александр Богомаз сообщил уже не о "хлопках", а о целом "артиллерийском обстреле".
Об этом передают российские телеграм-каналы и пропагандистские СМИ.
Что известно
"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
В местных чатах в шоке от происходящего и требуют от президента России, чтобы он это прекратил.
"Опять. Думаю пора написать в адрес президента, где защита наша, чем я и займусь сейчас", – просто даже начали угрожать своему полководцу.
"А что в Климово бабахнуло 2 минуты назад кто знает? Гром?", – так отреагировал еще один местный житель российского регионе.
"Сейчас во всех городах ,что-то бабахает", – заметил еще один пользователь.
"Какой гром? Гром протяжный. Ппц просто, и спать страшно ложиться. Я до этого дня нормально спать ложилась, а сегодня прямо жутко очень", – написала пользователь под именем Татьяна.
Обстановка
- Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничные села России с утра 5 июля были обстреляны из артиллерии.
- В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Позже было заявлено о трех погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.
- При этом в местных пабликах появились фото ракет, прилетевших в жилые дома и оказалось, что такие ракеты не стоят на вооружении в ВСУ, но есть в армии России.