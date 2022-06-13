"Скоро уже село захватят": в Брянской области сообщают о новых "хлопках"

В местных пабликах обсуждали ситуацию

В Брянской области активно обсуждались громкие взрывы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Брянской области России местные жители снова сообщают о неизвестных "хлопках". При этом на сайте брянского МЧС информации нет.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Что происходит

"Фото с места предполагаемого ЧП появились в соцсетях. В местных пабликах активно обсуждались громкие взрывы, доносящиеся со стороны границы. На сайте брянского МЧС информации о пожаре нет", – написал он.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

В России заявляли, что ВСУ якобы обстреляли село Случевск Погарского района, что в Брянской области. В результате попадания снарядов загорелись два дома. Сайт "Сегодня" ранее выяснял, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.