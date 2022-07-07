У Брянській області паніка: знову щось вибухає, росіяни бояться лягати спати

У травні в Брянську горіла нафтобаза / Колаж "Сьогодні"

У Брянській області Росії знову паніка – місцевий губернатор Олександр Богомаз повідомив уже не про "бавовну" , а про цілий "артилерійський обстріл".

Про це передають російські телеграм-канали та пропагандистські ЗМІ.

Реклама

Що відомо

"Сьогодні ввечері з боку України було здійснено артилерійський обстріл прикордонного села Некислиці Сівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджень об'єктів життєдіяльності, житлових будівель немає. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби ", – написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у телеграм-каналі.

У місцевих чатах шоковані тим, що відбувається, і вимагають від президента Росії, щоб він це припинив.

"Знову. Думаю настав час написати на адресу президента, де захист наш, чим я і займуся зараз", – просто навіть почали загрожувати своєму полководцю.

Реклама

"А що у Климові бабахнуло 2 хвилини тому, хто знає? Грім? ", – так відреагував ще один місцевий житель російського регіону.

"Зараз у всіх містах щось бабахає", – зазначив ще один користувач.

"Який грім? Грім протяжний. Ппц просто, і спати страшно лягати. Я до цього дня нормально спати лягала, а сьогодні просто дуже лячно", – написала користувач під ім'ям Тетяна.

Реклама

Обстановка