Плохие новости для Лукашенко: в ЕС готовят решение по оккупации Беларуси

/ Фото: Коллаж: Сегодня

75 членов Европарламента из разных фракций и стран опубликовали открытое письмо в защиту независимости Беларуси.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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По его словам, в письме указывается, что если "российские войска останутся в Беларуси, то это нужно рассматривать как оккупацию Беларуси".

"Любое дипломатическое решение о сдерживании возможной агрессии России против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси", – сказано в письме.

/ Фото: Франак Вячорка

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому ее заявления о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более подробной информации и проверки.

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По его словам, информация о том, что Россия после учений отведет войска – это хорошая новость, но "неизвестно, куда они будут отводить их".

Напомним, в феврале Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.

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