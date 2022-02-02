Погані новини для Лукашенка: в ЄС готують рішення щодо окупації Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

75 членів Європарламенту з різних фракцій та країн опублікували відкритий лист на захист незалежності Білорусі.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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За його словами, у листі зазначається, що якщо "російські війська залишаться в Білорусі, то це потрібно розглядати як окупацію Білорусі".

"Будь-яке дипломатичне рішення про стримування можливої агресії Росії проти України має включати незалежне та демократичне майбутнє Білорусі", – сказано у листі.

/ Фото: Франак Вячорка

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому її заяви про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу вимагають більш детальної інформації та перевірки.

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За його словами, інформація про те, що Росія після навчань відведе війська – це хороша новина, але "невідомо, куди вони відводитимуть їх".

Нагадаємо, у лютому Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

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