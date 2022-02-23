В ЕС подготовили второй пакет санкций – какой удар ожидает Россию

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Объявленные Европейским Союзом 23 февраля санкции против России за признание террористических формирований "ЛДНР", это не последние запреты, которые может получить Кремль. Запуская в действие первый пакет, ограничивающий доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС, в Брюсселе разработали второй санкционный пакет, который будет введен в случае продолжения агрессии против Украины.

О деталях этого пакета рассказал агентству Reuters замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Дубль 2

Второй пакет санкций будет затрагивать торговлю. В частности, европейцы намерены использовать меры по контролю за экспортом.

Домбровскис признал, что эти меры, а также ответные санкции со стороны России будут иметь экономические последствия для ЕС, но территориальная целостность независимой Украины – важнее.

"Здесь на карту поставлены безопасность и территориальная целостность Украины, поэтому мы должны быть в состоянии реагировать, а также нести некоторые экономические издержки, если это необходимо", — сказал политик.



Новые санкции будут применены, если российские военные вторгнутся на территорию, которую не контролируют "ЛДНР".

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Санкции