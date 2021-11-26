В ЕС завезли опасную мутацию COVID-19: в какой стране первый заболевший

Вакцинация не спасает от этой мутации коронавируса / Коллаж "Сегодня"

Бельгия стала первой страной в Европе, где выявлен новый, южноафриканский, вариант коронавируса B.1.1.529, который намного опасней предыдущих мутаций COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter известный вирусолог Марк ван Ранст, который возглавляет программу национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с коронавирусом.

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Положительный тест сдал путешественник, который вернулся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября.

Авиасообщение

Предположительно, мутировавшим вирусом может заразиться полностью вакцинированные. В этой связи Евросоюз планирует временно прекратить авиасообщение со странами Южной Африки, где обнаружен очаг возникновения опасной мутации.

Вылеты в страны, расположенные на юге Африки, приостановили такие государства:

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Германия,

Нидерланды,

Австрия,

Италия,

Чехия.

Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.

Новый коронавирус

Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване, передает DW. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР – 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один – в Гонконге.

"Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", – заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

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Ситуация в Европе