В ЕС завезли опасную мутацию COVID-19: в какой стране первый заболевший

Вакцинация не спасает от этой мутации коронавируса / Коллаж "Сегодня"
Бельгия стала первой страной в Европе, где выявлен новый, южноафриканский, вариант коронавируса B.1.1.529, который намного опасней предыдущих мутаций COVID-19.
Об этом сообщил в Twitter известный вирусолог Марк ван Ранст, который возглавляет программу национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с коронавирусом.
Положительный тест сдал путешественник, который вернулся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября.
Авиасообщение
Предположительно, мутировавшим вирусом может заразиться полностью вакцинированные. В этой связи Евросоюз планирует временно прекратить авиасообщение со странами Южной Африки, где обнаружен очаг возникновения опасной мутации.
Вылеты в страны, расположенные на юге Африки, приостановили такие государства:
- Германия,
- Нидерланды,
- Австрия,
- Италия,
- Чехия.
Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.
Новый коронавирус
Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване, передает DW. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР – 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один – в Гонконге.
"Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", – заявил вирусолог Тулио де Оливейра.
Ситуация в Европе
- В Чехии с 26 ноября будет действовать режим чрезвычайного положения. Власти ввели его предварительно на месяц. Таким образом страна встретит Рождество в условиях нового локдауна.
- С 22 ноября в Австрии введен общегосударственный карантин. Также это стала первая страна ЕС, где введена всеобщая вакцинация.
- Агентство ЕС по лекарственным средствам предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" (таблетки) от американского фармацевтического гиганта MSD.