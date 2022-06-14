В Европарламенте впервые развернули символ новой России без Путина

Оппозиционеры мечтают о демократии в России. Фото: коллаж "Сегодня"

В марте на митингах против войны, которую развязала Россия в Украине, а также в социальных сетях и форумах в Интернете начали использовать "новый российский флаг" – бело-голубой, вместо красного цвета, который ассоциируются с кровью. Новый флаг стал символом демократического движения в России. На днях он впервые появился в здании Европарламента. Его развернули на рабочей встрече с депутатами.

Об этом написал на своей странице в Facebook российский оппозиционный журналист и общественный деятель Александр Морозов.

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Он также выложил фотографию, на которой видно, что флаг держат директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, координатор проекта Форума свободной России Юрий Терехов, редактор русскоязычного интернет-журнала в Цюрихе Марина Охримовская, а также коуч муниципальных депутатов Наталья Шавшукова и редактор отдела политики "Новой газеты" Европы Кирилл Мартынов.

"Этот флаг пошел по миру, внезапно он обрел популярность. Хотя в России тоталитаризм обыграл общество со счетом 10:0, я поддерживаю мысль, которую часто высказывает бывший премьер-министр Литвы, а ныне депутат Европарламента Андрюс Кубилис: демократия в России — это и залог безопасности для Европы. Иначе говоря: спокойно в Восточной Европе станет лишь тогда, когда и Россия станет демократической страной", - написал Морозов.

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