У Європарламенті вперше розгорнули символ нової Росії без Путіна

Опозиціонери мріють про демократію у Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

У березні на мітингах проти війни, яку розв'язала Росія в Україні, а також у соціальних мережах та на інтернет-форумах почали використовувати "новий російський прапор" – біло-блакитний замість червоного, який асоціюються з кров'ю. Новий прапор став символом демократичного руху в Росії. Днями він уперше з'явився у будівлі Європарламенту. Його розгорнули на робочій зустрічі з депутатами.

Про це написав на своїй сторінці Facebook російський опозиційний журналіст та громадський діяч Олександр Морозов.

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Він також виклав фотографію, на якій видно, що прапор тримають директор Сахаровського центру Сергій Лукашевський, координатор проєкту Форуму вільної Росії Юрій Терехов, редактор російськомовного інтернет-журналу в Цюриху Марина Охрімовська, а також коуч муніципальних депутатів Наталія Шавшукова та редактор відділу політики "Нової газети Європи" Кирило Мартинов.

"Цей прапор пішов світом, раптово він набув популярності. Хоча в Росії тоталітаризм обіграв суспільство з рахунком 10:0, я підтримую думку, яку часто висловлює колишній прем'єр-міністр Литви, а нині депутат Європарламенту Андрюс Кубіліс: демократія в Росії — це запорука безпеки для Європи. Інакше кажучи: спокійно у Східній Європі стане лише тоді, коли Росія стане демократичною країною", – написав Морозов.

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