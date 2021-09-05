В Гвинее – попытка госпереворота: президент арестован, на улицы вышла армия (фото, видео)

Около президентского дворца происходит перестрелка, а Альфу Конде задержали / Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 5 сентября, в столице Гвинеи Конакри арестовали президента страны Альфу Конде.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что произошло?
В Конакри, около президентского дворца, происходит перестрелка, там слышны взрывы. А в городе находятся военные.
Местные СМИ пишут, что стрельба в Конакри может быть связана с попыткой государственного переворота.
Мятежники задержали президента
Позже в Сети появились фото и видео президента Конде в окружении вооружённых мятежников.
Глава государства сидит в автомобиле в рубашке, и выглядит растерянным.
Мятежники распускают правительство
Лидер военных мятежников в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.
Ранее военный переворот произошел в Мьянме. Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.
Напомним, что только 27 марта силы безопасности в ходе жестокого подавления протестов по всей стране убили 114 человек, в том числе несколько детей.
1 февраля военные в Мьянме арестовали президента страныВин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны. После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор.