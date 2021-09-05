У Гвінеї – спроба державного перевороту: президент заарештований, на вулиці вийшла армія (фото, відео)

Біля президентського палацу відбувається перестрілка, а Альфу Конде затримали / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 5 вересня, у столиці Гвінеї Конакрі заарештували президента країни Альфу Конде.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що сталося?
У Конакрі, біля президентського палацу, відбувається перестрілка, там чути вибухи. У місті перебувають військові.
Місцеві ЗМІ пишуть, що стрілянина в Конакрі може бути пов'язана зі спробою державного перевороту.
Бунтівники затримали президента
Пізніше в Мережі з'явилися фото і відео президента Конде в оточенні озброєних заколотників.
Глава держави сидить в автомобілі в сорочці й видається розгубленим.
Бунтівники розпускають уряд
Лідер військових бунтівників у Гвінеї заявив у відеозверненні про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.
Раніше військовий переворот стався в М'янмі. Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивство мирних демонстрантів у М'янмі.
Нагадаємо, що тільки 27 березня сили безпеки в ході жорстокого придушення протестів по всій країні убили 114 людей, серед них і кілька дітей.
1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країни Він М'їна і главу керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни. Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі.