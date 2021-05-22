В Канаде почти половина населения получила COVID-вакцину

Полный курс вакцинации прошли всего 3,99% от общего населения – 1,5 млн человек

Вакцинация от коронавируса прививкой AstraZeneca, фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Канаде с начала кампании вакцинации от коронавируса по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 17 млн человек – 45,10% от общего населения страны.

Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные правительством Канады.

Отмечается, что полный курс вакцинации прошли всего 1 517 214 канадцев – 3,99% от общего населения.

Для вакцинации населения Канада использует препараты четырех производителей: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

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За все время пандемии коронавируса в стране зафиксировали более 1,35 млн случаев коронавируса, только за последние сутки – более 5 тысяч новых заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 25 тысяч человек. В то же время побороли болезнь 1,27 млн человек.

Как мы писали ранее, Канада готова ослабить карантинные ограничения для тех жителей, которые уже получили прививку от коронавируса.

Тем временем в ВОЗ считают, что слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших COVID-19 и появлению новых штаммов инфекции.