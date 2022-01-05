В Казахстане сносят памятник Назарбаеву. Он готов покинуть страну

Экс-президент Нурсултан Назарбаев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Казахстане толпа митингующих пытается снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.

Об этом сообщает Ateo Breaking.

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Кадры попыток снести монумент появились в соцсети. К памятнику привязали веревки. С помощью них протестующие и планируют уронить монумент.

Сегодня, 5 января, бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев.

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Как сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Назарбаев готов покинуть Казахстан "для лечения". Других подробностей он не раскрыл.

Протесты в Казахстане