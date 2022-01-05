В Казахстане сносят памятник Назарбаеву. Он готов покинуть страну

Экс-президент Нурсултан Назарбаев. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане толпа митингующих пытается снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.
Об этом сообщает Ateo Breaking.
Кадры попыток снести монумент появились в соцсети. К памятнику привязали веревки. С помощью них протестующие и планируют уронить монумент.
Сегодня, 5 января, бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Назарбаев готов покинуть Казахстан "для лечения". Других подробностей он не раскрыл.
Протесты в Казахстане
- В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
- Однако протесты распространились и на другие города. В Алмате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алмате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алматы, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
- Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. А Токаев выступил с обращением к нации.