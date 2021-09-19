В Китае утонуло пассажирское судно, погибли 10 человек (фото)

В Китае утонуло пассажирское судно/Фото: Коллаж: Сегодня
В Китае, где недавно произошло мощное землетрясение, в провинции Гуйчжоу утонуло пассажирское судно. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 5 пропали без вести.
Об этом сообщает CGTN.
Детали аварии
Судно перевернулось на реке Бейпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу. Авария произошла в субботу, 18 сентября, в 16:50.
В Китае утонуло пассажирское судно/Фото: China Xinhua News (Twitter)
Спасательная операция
По состоянию на 8:10 в воскресенье из реки достали 39 человек. С того времени 10 погибли. Спасенным оказывают всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Причину аварии выясняют.
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