В Китае утонуло пассажирское судно, погибли 10 человек (фото)

В Китае утонуло пассажирское судно/Фото: Коллаж: Сегодня

В Китае, где недавно произошло мощное землетрясение, в провинции Гуйчжоу утонуло пассажирское судно. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 5 пропали без вести.

Об этом сообщает CGTN.

Детали аварии

Судно перевернулось на реке Бейпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу. Авария произошла в субботу, 18 сентября, в 16:50.

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В Китае утонуло пассажирское судно/Фото: China Xinhua News (Twitter)

Спасательная операция

По состоянию на 8:10 в воскресенье из реки достали 39 человек. С того времени 10 погибли. Спасенным оказывают всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Причину аварии выясняют.

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