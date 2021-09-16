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Китай всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие и пострадавшие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 сентября, 08:43
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Сейчас продолжаются спасательные работы
В результате землетрясения также были разрушены некоторые дома. Фото: из открытых источников
В результате землетрясения также были разрушены некоторые дома. Фото: из открытых источников

На юго-западе Китая произошло землетрясение интенсивностью 6 баллов. Два человека погибли, трое получили травмы.

Как сообщает Синьхуа, землетрясение произошло в четверг, 16 сентября, в 04:33 в городе Лучжоу уезда Лусянь провинции Сычуань.

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Согласно сообщению местных властей, жертвы и пострадавшие выявлены в селе Цаоба поселка Фуцзи упомянутого уезда. В результате землетрясения разрушены некоторые дома.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

В связи с землетрясением местные профильные ведомства задействовали механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации 2-го уровня.

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Интенсивность землетрясения

  • 1 балл — землетрясение не ощущается. Колебания почвы регистрируются приборами.
  • 2 балла — землетрясение ощущают очень чуткие люди, находящиеся в полном покое.
  • 3 балла — слегка раскачиваются висячие лампы, комнатные цветы, занавеси, открытые двери, неподвижные автомашины.
  • 4 балла — слегка раскачиваются висячие предметы и неподвижные автомашины, колеблется жидкость в сосудах. Раздается слабый звон плотно составленной неустойчивой посуды. Землетрясение ощущает большинство людей, находящихся внутри зданий. В редких случаях люди просыпаются. Под открытым небом землетрясение ощущают отдельные лица.
  • 5 баллов — заметно качаются висячие предметы. В редких случаях останавливаются маятники стенных часов. Из наполненных сосудов иногда выплескивается жидкость. Неустойчивая посуда и украшения, стоящие на полках, опрокидываются. Землетрясение ощущают все находящиеся внутри зданий и большинство под открытым небом; люди просыпаются, животные беспокоятся.
  • 6 баллов — качаются висячие предметы. Иногда падают с полок и сдвигаются картины. Маятники многих стенных часов останавливаются. Легкая мебель сдвигается. Падает посуда. Многие люди выбегают из помещений, передвижение людей неустойчивое. Животные выбегают из укрытий.
  • 7 баллов — сильно качаются висячие лампы. Легкая мебель сдвигается. Падают книги, посуда, вазы. Все выбегают из помещений и в отдельных случаях выпрыгивают из окон. Передвигаться без опоры трудно.
  • 8 баллов — часть висячих ламп повреждается. Мебель сдвигается и опрокидывается. Легкие предметы подскакивают и опрокидываются. Люди с трудом удерживаются на ногах.
  • 9 баллов — мебель опрокидывается и ломается. Большое беспокойство животных.
  • 10 баллов — многочисленные повреждения предметов домашнего обихода. Животные мечутся и кричат. Ломаются ветви и стволы деревьев.
  • 11 баллов — гибель имущества под обломками зданий.
  • 12 баллов — сильная катастрофа с человеческими жертвами. Растительность и животные гибнут от обвалов и осыпей в горных районах.

Ранее мы сообщали, что в Мексике произошло мощное землетрясение.

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Также напомним, в марте 2021 года в Китае произошло мощное землетрясение, погибли люди.

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