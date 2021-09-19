У Китаї потонуло пасажирське судно, загинули 10 людей (фото)

У Китаї потонуло пасажирське судно / Фото: Колаж: Сьогодні
У Китаї, де недавно стався потужний землетрус, у провінції Гуйчжоу потонуло пасажирське судно. В результаті інциденту загинули 10 людей, ще 5 зникли безвісти.
Про це повідомляє CGTN.
Деталі аварії
Судно перекинулося на річці Бейпаньцзян в китайській провінції Гуйчжоу. Аварія сталася в суботу, 18 вересня, о 16:50.
У Китаї потонуло пасажирське судно / Фото: China Xinhua News (Twitter)
Рятувальна операція
Станом на 8:10 у неділю з річки дістали 39 людей. З того часу 10 загинули. Врятованим надають всю необхідну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. Причину аварії з'ясовують.
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