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У Норвегії перекинувся російський траулер (фото)

25 березня, 14:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Його в той момент спускали на воду

У Норвегії перекинувся російський траулер "Мелькарт", на борту перебували вісім осіб.

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Про це повідомляє РБК.

"Судно стояло в доці, при виході перевернулося. Екіпаж поселили в будиночках на березі. Судно зараз в доці", – повідомили в Мурманськом морському рятувально-координаційному центрі.

Команда судна складається з 26 осіб, на момент події на борту перебували вісім осіб. Ніхто з них не постраждав.

У генеральному консульстві РФ в норвезькому Кіркенесі додали, що документи моряків залишилися на борту, їм надають консульське сприяння, вирішується питання про повернення частини екіпажу в Росію.

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Як повідомлялося раніше, біля узбережжя Нігерії в Гвінейській протоці пірати захопили турецьке вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії з Лагоса в Кейптаун.

Також ми писали, що в африканському порту Касабланка одеські моряки відбили атаку піратів, напали на судно Viking Diamond. Одеситам вдалося самотужки затримати й знешкодити зловмисників.

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Росія Норвегія затонув судно
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