В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новые случаи обнаружили в провинции Фуцзянь. Фото: коллаж "Сегодня"

На востоке Китая было зафиксировано 20 новых случаев локального заражения COVID-19. Все они были выявлены в провинции Фуцзянь.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в тот день также было зарегистрировано 26 новых завезенных случаев

"Новые пациенты с подозрением на заражение коронавирусом нового типа и новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали", – говорится в сообщении.

Отметим, последняя вспышка COVID-19 в стране была зафиксирована 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. У них обнаружили заражение новым штаммом коронавируса "Дельта".

После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта"-штаммом.

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Эта вспышка побудила власть ввести по все стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.

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"Дельта" все еще доминирует

Вариант "Дельты", впервые обнаруженный в Индии, остается наиболее тревожным. Он поражает невакцинированное население во многих странах, и оказалось, что он способен заразить большее количество вакцинированных людей, чем его предшественники.

ВОЗ классифицирует штамм "Дельта" как вариант, вызывающий озабоченность. Он способен увеличивать передаваемость, вызывать более серьезные заболевания или снижать эффективность вакцин и лечения.

Китайские исследователи обнаружили, что люди, инфицированные "Дельта", переносят в носу в 1260 раз больше вируса по сравнению с исходной версией коронавируса. Некоторые исследования, проведенные в США, показывают, что вирусная нагрузка у вакцинированных лиц, инфицированных "Дельта", находится на одном уровне с невакцинированными, но необходимы дополнительные исследования.

В то время как исходному коронавирусу потребовалось до семи дней, чтобы вызвать симптомы, "Дельта" может вызвать симптомы на два-три дня быстрее, что дает иммунной системе меньше времени для ответа и создания защиты.

Ранее мы сообщали, что Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса.

Также напомним, в Китае заявили, что ковид просочился из США.