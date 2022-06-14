В Краснодаре управлению ФСБ передали пламенный привет (фото)

В РФ неизвестные спровоцировали пожар в управлении ФСБ/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России снова неспокойно. Там подожгли центральный вход главного управления Федеральной службы безопасности в Краснодарском крае

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA Live.

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"В Краснодаре подожгли вход в здание главного управления ФСБ по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

Кто именно поджег здание пока неизвестно. На опубликованном снимке видно пламя, которое появилось, вероятно, вследствие попадания воспалительной смеси.

Российские СМИ, а также силовые ведомства информацию об инциденте пока не освещают.

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У России сожгли военкомат в День победы

В российском Череповце в ночь на 9 мая неизвестные люди забросали военкомат "коктейлями Молотова". Россияне все чаще сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну в Украину.

В то же время, по данным СБУ, матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ, чтобы забрать своих сыновей с войны в Украине.

"Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – отметили в СБУ.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в России произошел мощный взрыв на военной базе. Кроме того, мы писали, что в РФ подожгли подлодку прямо на заводе Минобороны.