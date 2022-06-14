Ни дня без "хлопков". В России произошел мощный взрыв на территории военной базы (видео)

Удар нанесли якобы двумя вертолетами

Военную часть в Клинцах обстреляли из вертолетов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России снова "хлопки" в Клинцах Брянской области. В этот раз пострадала военная база. Город расположен примерно в 100 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Как утверждают российские СМИ, в городе Клинцы Брянской области произошел взрыв, после чего у жителей исчезла вода, а над городом летают вертолеты.

Отмечается, что "по неподтвержденным данным", снаряд якобы задел часть военной базы.

В местных пабликах паника – якобы осколки попали в частные дома, "женщине оторвало ногу". Также пишут об ударе по воинской части двумя вертолетами.

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Не первый случай за последнюю неделю

11 июня сообщалось, что в Клинцах Брянской области Российской Федерации вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части.

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В местной воинской части слышали один сильный взрыв и три менее громких. Тогда сообщали, что пострадала военная техника, которая использовалась в Украине.

Напомним, в России заявляли, что ВСУ якобы обстреляли село Случовск Погарского района Брянской области, в результате чего загорелись два дома.

Сайт "Сегодня" ранее выяснял, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.