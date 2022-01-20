В Кремле ответили на угрозы Байдена отомстить за Украину

Дмитрий Песков, Джо Байден. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявления президента США Джо Байдена в адрес РФ. Его слова цитирует "Интерфакс".

"Заявления с угрозами в адрес России и предупреждения, что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного до высшего уровня, до главы государства. Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум. Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали, не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что они фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", — сказал он.

Реклама

По мнению Пескова, подобные заявления только дестабилизируют ситуацию в Украине.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства", — заявил пресс-секретарь российского президента.

Что сказал Байден

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам своего первого года у власти, в которой говорил в том числе о России и об Украине. В частности, он предупредил, что в случае нового вторжения в Украину Россия получит катастрофические последствия для своей экономики.

Реклама

"Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал Байден.

По его словам, российская власть никогда еще не сталкивалась с такими санкциями, которые подготовили США.

Что касается Украины, Байден сказал, что ее вступление в НАТО в ближайшее время маловероятно, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. По его словам, украинскому государству предстоит проделать еще немало работы по утверждению демократии и так далее.

Реклама

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет о масштабном вторжении России в Украину, то позиция Запада будет единой. Он добавил, что в случае нападения России на Украину Вашингтон намерен усилить военное присутствие на Востоке Европы.

Угроза вторжения России

Россия накопила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию, а недавно начала новые военные учения. Была обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными СМИ с ноября 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО к российским границам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину предупредил, что Россия может начать наступление в любой момент.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только очень жесткие санкции.