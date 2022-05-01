В Кремле приняли решение о войне против Молдовы – The Times

В Кремле сделали заявление о войне против Молдовы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке, пишет Telegram-канал "Сегодня".

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Источник оценил риски для Украины, если Россия нападет на Молдову.

"К чему приведут события в Молдове, будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины", — цитирует разведчика издание The Times.

Обстановка

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.

В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.

Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

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