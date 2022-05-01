У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови – The Times

У Кремлі зробили заяву про війну проти Молдови. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці, пише Telegram-канал "Сьогодні".

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Джерело оцінило ризики для України, якщо Росія нападе на Молдову.

"До чого призведуть події у Молдові, буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми з військового погляду станемо вразливішими – це буде загроза цілісності України", — цитує розвідника видання The Times.

Обстановка

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення офіційного Кишинева.

В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну

Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення.

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