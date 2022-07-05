В Курской области снова "хлопки": что известно о "прилетах"

Глава Курской области РФ заявил об артиллерийских "прилетах". Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничные села России с утра 5 июля снова обстреливают из артиллерии.
Об этом сообщают пропагандистские россСМИ.
"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино", – сказал Старовойт.
В 07:15 Старовойт сообщил, что "обстрел продолжается", и пообещал предоставить подробности позже.
В доказательство глава области опубликовал фотографии с воронками в земле.
Взрывы в Белгороде
В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".
"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.
Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.
К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.
Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.
Мы также сообщали, что жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.