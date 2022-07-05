В Курской области снова "хлопки": что известно о "прилетах"

Глава Курской области РФ заявил об артиллерийских "прилетах". Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничные села России с утра 5 июля снова обстреливают из артиллерии.

Об этом сообщают пропагандистские россСМИ.

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"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино", – сказал Старовойт.

В 07:15 Старовойт сообщил, что "обстрел продолжается", и пообещал предоставить подробности позже.

В доказательство глава области опубликовал фотографии с воронками в земле.

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Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

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К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

Мы также сообщали, что жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.