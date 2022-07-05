У Курській області знову "хлопки": що відомо про "прильоти"

Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти". Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії зранку 5 липня знову обстрілюють з артилерії.
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.
"Сьогоднішній ранок знову почався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти в селі Маркове, знову рвуться снаряди в селищі Тьоткіне", – сказав Старовойт.
О 07:15 Старовойт повідомив, що "обстріл продовжується", і пообіцяв надати подробиці пізніше.
Як доказ глава області опублікував фотографії із вирвами у землі.
Вибухи у Бєлгороді
У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".
"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.
Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.
До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.
Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.
Ми також повідомляли, що жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.
Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.