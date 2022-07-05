У Курській області знову "хлопки": що відомо про "прильоти"

Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти". Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії зранку 5 липня знову обстрілюють з артилерії.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

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"Сьогоднішній ранок знову почався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти в селі Маркове, знову рвуться снаряди в селищі Тьоткіне", – сказав Старовойт.

О 07:15 Старовойт повідомив, що "обстріл продовжується", і пообіцяв надати подробиці пізніше.

Як доказ глава області опублікував фотографії із вирвами у землі.

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Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

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До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Ми також повідомляли, що жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.