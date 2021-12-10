В Мексике разбился грузовик с мигрантами – погибли полсотни человек (фото, видео)

Этот дорожный инцидент стал одним из самых смертоносных в истории Мексики / Фото: Коллаж: Сегодня
На юге Мексики автобус столкнулся с подпорной стеной, что привело к гибели 54 человек. Об этом сообщает АР.
"Грузовик двигался на полной скорости, а затем перевернулся на резком повороте и врезался в пешеходный мост, ведущий в столицу штата Чиапас Тустла-Гутьеррес", – пишет издание.
В результате аварии травмы получили 105 человек.
Выжившие мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2500 до 3500 долларов за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.
В данный момент национальность пострадавших пассажиров не подтверждена, но местные чиновники заявили, что большинство людей на борту были из Гондураса и Гватемалы.
Соседний с Гватемалой мексиканский штат Чиапас является основным транзитным пунктом для нелегальных мигрантов. Сотни тысяч мигрантов, спасающихся от бедности и насилия в Центральной Америке, ежегодно пытаются пересечь Мексику, чтобы добраться до США.
Сейчас в район происшествия направлена рабочая группа, которую возглавляет национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), американо-мексиканская граница является самым смертоносным в мире. Только в течение 2021 года там погибли не менее 650 человек.
ДТП в мире
- В Болгарии 23 ноября недалеко от города София произошло ДТП, в котором погибли 45 человек. Среди погибших было более 10 детей. Автобус перевозил туристов из Северной Македонии.
- 26 ноября в городке Хокисинго в Мексике автобус с паломниками, которые ехали в католическую святыню в городе Чалма, врезался в стену дома. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения.
- 30 ноября на северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. Погибли по меньшей мере 10 человек.
- В Германии на автобане перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, еще 13 человек получили тяжелые ранения. По данным полиции, на момент аварии в автобусе находились более 70 пассажиров.