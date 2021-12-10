У Мексиці розбилась вантажівка з мігрантами – загинули півсотні осіб (фото, відео)

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На півдні Мексики автобус зіштовхнувся з підпірною стіною, що призвело до загибелі 54 осіб. Про це повідомляє АР.

"Вантажівка рухалася на повній швидкості, а потім перекинулася на різкий поворот і врізалася в пішохідний міст, що ведущий до столиці штату Чіапас Тустла-Гутьеррес", – пише видання.

Внаслідок аварії травми отримали 105 осіб.

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Мігранти, що вижили, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення в центральний мексиканський штат Пуебла.

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На цей час національність постраждалих пасажирів не підтверджена, але місцеві чиновники заявили, що більшість людей на борту були з Гондурасу та Гватемали.





Сусідний із Гватемалою мексиканський штат Чіапас є основним транзитним пунктом для нелегальних мігрантів. Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США.

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Наразі до району події направлена робоча група, яку очолює національний координатор сил цивільної оборони Лаура Веласкес.



За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), американо-мексиканська межа є найбільш смертоносною у світі. Тільки протягом 2021 року там загинули щонайменше 650 людина.

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