У Мексиці розбилась вантажівка з мігрантами – загинули півсотні осіб (фото, відео)

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На півдні Мексики автобус зіштовхнувся з підпірною стіною, що призвело до загибелі 54 осіб. Про це повідомляє АР.
"Вантажівка рухалася на повній швидкості, а потім перекинулася на різкий поворот і врізалася в пішохідний міст, що ведущий до столиці штату Чіапас Тустла-Гутьеррес", – пише видання.
Внаслідок аварії травми отримали 105 осіб.
Мігранти, що вижили, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення в центральний мексиканський штат Пуебла.
На цей час національність постраждалих пасажирів не підтверджена, але місцеві чиновники заявили, що більшість людей на борту були з Гондурасу та Гватемали.
Сусідний із Гватемалою мексиканський штат Чіапас є основним транзитним пунктом для нелегальних мігрантів. Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США.
Наразі до району події направлена робоча група, яку очолює національний координатор сил цивільної оборони Лаура Веласкес.
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), американо-мексиканська межа є найбільш смертоносною у світі. Тільки протягом 2021 року там загинули щонайменше 650 людина.
ДТП у світі
- У Болгарії 23 листопада неподалік міста Софія сталася ДТП, в якій загинули 45 людей . Серед загиблих було понад 10 дітей. Автобус перевозив туристів із Північної Македонії.
- 26 листопада у містечку Хокісінго у Мексиці автобус з паломниками , які їхали до католицької святині в місті Чалма, врізався в стіну будинку. Внаслідок ДТП загинули 19 людин, ще 32 отримали поранення.
- 30 листопада на північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. Загинули щонайменше 10 осіб.
- У Німеччині на автобані перекинувся пасажирський автобус . Одна людина загинула, ще 13 осіб зазнали тяжких поранень. За даними поліції, на момент аварії в автобусі було понад 70 пасажирів.