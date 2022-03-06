В Молдове критические проблемы на фоне войны в Украине – Попеску

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова приближается к критической точке из-за войны в Украине и обращается с призывом о помощи.

Об этом сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, сообщает Politico.

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Проблемы в Молдове

Нику Попеску заявил, что у Молдовы быстро заканчиваются возможности предоставить достойное убежище и уход украинским беженцам. При этом стране нужны дополнительные ресурсы от иностранных партнеров в виде оборудования, финансовой помощи и помощи в переселении беженцев – и все это в считанные часы и дни.

"Мы, безусловно, самый уязвимый сосед Украины", – сказал Попеску.

По его словам, Молдова с населением около 2,6 миллиона человек приняла на сегодняшний день 237 000 беженцев, из которых 113 000 остаются на ее территории. Попеску отметил, что эти цифры будут расти.

"Мы приближаемся к критической точке. Я легко могу смотреть вперед на потерянное десятилетие с точки зрения демократической консолидации и экономического развития для Украины и Молдовы", – заявил он.

/ Фото: Европейская правда

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Кроме этого, Нику Попеску рассказал об огромном экономическом ударе из-за потери импорта из Украины, в основном из Одесского порта, а также падении доверия инвесторов и трансграничной активности.

"Молдова находится в очень-очень сложном положении", – добавил министр.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

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Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Тирасполь обратился к Кишиневу с требованием заключить двусторонний договор о добрососедстве, а Молдова готовится ввести военное положение.

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