У Молдові критичні проблеми на тлі війни в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Молдова наближається до критичної точки через війну в Україні й звертається із закликом про допомогу.

Про це сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, повідомляє Politico.

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Проблеми у Молдові

Ніку Попеску заявив, що в Молдові швидко закінчуються можливості надати гідний притулок і догляд українським біженцям. Водночас країні потрібні додаткові ресурси від іноземних партнерів у вигляді обладнання, фінансової допомоги та допомоги у переселенні біженців – і все це за лічені години та дні.

"Ми, безумовно, найуразливіший сусід України", – сказав Попеску.

За його словами, Молдова з населенням близько 2,6 мільйона людей прийняла сьогодні 237 000 біженців, з яких 113 000 залишаються на її території. Попеску зазначив, що ці цифри зростатимуть.

"Ми наближаємося до критичної точки. Я легко можу дивитися вперед на втрачене десятиліття з погляду демократичної консолідації та економічного розвитку для України та Молдови", – заявив він.

/ Фото: Європейська правда

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Крім цього, Ніку Попеску розповів про величезний економічний удар через втрату імпорту з України, в основному з Одеського порту, а також падіння довіри інвесторів та транскордонну активність.

"Молдова перебуває в дуже-дуже складному становищі", – додав міністр.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

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В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Тирасполь звернувся до Кишинева з вимогою укласти двосторонній договір про добросусідство, а Молдова готується запровадити воєнний стан.

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