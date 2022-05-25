В Молдове взялись за друга Кремля: что стоит за громким делом Додона

Додона считают прокремлевским политиком и олигархом / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Молдове разгорается свой коррупционный скандал, действующим лицом которого является бывший президент и председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Утром 24 мая появилась информация о задержании политика на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям. Позже Генпрокуратура Молдовы подтвердила только предъявление обвинений экс-президенту и обыски в домах его семьи. Сайт "Сегодня" разбирался с этим громким делом и узнал, что сейчас происходит в Молдове.

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Видео с канала "Кремлинович"

Из президента в подозреваемые

Игорь Додон возглавлял министерство экономики и торговли Республики Молдова в 2006 — 2009 годах, потом был первым вице-премьер-министром (2008 — 2009 год) и депутатом парламента страны, а с 23 декабря 2016 года на четыре года занял пост президента, после чего его сменила проевропейская Майя Санду.

24 мая стало известно, что Додон является подозреваемым по четырем статьям:

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причастность к пассивной коррупции,

незаконное обогащение,

измена родине,

финансирование политической партии преступной организацией.

В рамках этих дел сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в доме политика, в доме его родителей и в офисах. "В общей сложности, обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам", – отметила секретарь генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек, передает местное агентство NewsMaker.

Детали

В целом генпрокуратура Молдовы пока немногословна относительно каждой из статей фигуранта. Местным СМИ известно о двух фактах, которые могли стать поводом для уголовных дел.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела, закрытого в 2020 году генпрокурором Александром Стояногло, в отношении которого в итоге началось расследование за "злоупотребление властью или служебным положением". Это дело имеет народное название "кулек". Речь идет о видеокадрах 2019 года, сделанных в офисе Демократической партии Молдовы, на которых видно, как Додон принимает пакет (кулек), предположительно с деньгами.

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К дому Додона, где проходили обыски, бывший профессор Аграрного университета, а ныне – таксист принес шампанское, а его друг – желтые цветы (к расставанию)

Интересно не только, что Додон принял этот "кулек", но и что "кулек" ему передал самый богатый человек в Молдове – олигарх Владимир Плахотнюк, который также является фигурантом в десятке уголовных дел, причем как на родине, так и в Румынии, и России. Сейчас Плахотнюк в бегах – он скрывается от правосудия всех трех стран.

Еще одно уголовное дело против Додона связано с подозрениями по хищению госсредств при импорте электроэнергии в течение 2008-2009 годов на $12 млн, когда он был министром экономики и торговли Молдовы. Вместе с подельниками они якобы необоснованно подняли закупочную цену и присвоили разницу.

Как передает агентство NewsMaker, по словам и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Елены Казаковой, во время обысков были найдены документы, которые подтверждают транзакции на сумму более чем 700 тысяч евро и около 37 тысяч евро наличными.

"Дела по коррупции и обогащению являются наиболее перспективными, не потому что Додон не осуществлял действий, которые можно охарактеризовать как измена родине, когда выполнял какие-то прямые указания из Москвы или получал деньги на осуществление каких-то мероприятий. Даже сейчас в условиях войны он говорил, что россияне – наши партнеры и друзья. Но у нас нет подготовленных прокуроров, чтобы такие обвинения правильно с юридической точки зрения оформить и довести дело до логического завершения. Вообще многие пока скептически смотрят на это, до те пор пока не будет вердикта", – рассказал "Сегодня" директор Института устной истории Молдовы Алексей Тулбуре.

Русский след

Дело об измене родине может быть связано с деловыми отношениями Додона с людьми из окружения бывшего генпрокурора России, а ныне представителя Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Как пишет немецкое издание DW, сын экс-генпрокурора РФ – Игорь Чайка – является руководителем организации "Деловая Россия", которая стала соучредителем ассоциации "Молдавско-российского делового союза". Президентом Союза является Додон.

Дом Додона

Игорь Додон выступает за сближение Молдовы с Россией и против интеграции в НАТО. Во время теледебатов 30 октября 2016 года он заявил, что Крым принадлежит России. В его предвыборной программе 2016 году был пункт о денонсации соглашения Кишинева с ЕС об ассоциации и о вступление Молдовы в инициированный Кремлем Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия). В ходе предвыборной кампании Додон обещал инициировать референдум о внешнеполитическом курсе страны, но в итоге так и не посмел этого сделать.

И, конечно же, свой первый визит в качестве президента Молдовы Додон совершил в Москву.

Эксперты тогда высказывали предположения, что Кремль вернет Кишиневу контроль над непризнанной республикой Приднестровье в обмен на разрыв всех соглашений с НАТО и ЕС. Однако, как известно, это не произошло.

Операция "Шатун"

Сторонники Партии социалистов Республики Молдова пытаются представить происходящее, как политический заказ и предупреждают, что выбрано не совсем удачное время для выполнения заказа. На парламентских выборах в 2019 году партия получила 31,15 % голосов и примерно столько же собирает на муниципальных выборах. И сейчас однопартийцы Додона угрожают поднять свой электорат на борьбе с "прокурорским произволом".

"Это террор против оппозиции в день рождения Санду! Власти раздражает критика за невыполнение их обязанностей. Это опасная игра. Те, кто затеял эту процедуру, хотят вызвать дестабилизацию. Для чего? Мы неоднократно призывали не признавать причастность Республики Молдова к опасным процессам, сохранять нейтралитет", — намекнул на позицию официального Кишинева в вопросе войны в Украине исполнительный секретарь партии Влад Батрынча, выступивший на немногочисленном митинге в поддержку Додона.

24 мая у Майи Санду действительно был день рождения, который она провела в США. Эксперты не считают, что время обысков было специально выбрано на период отсутствия главного политического оппонента Додона в стране и уверены, что потрясений арест Додона не вызовет.

"Это не вызовет потрясений в Молдове потому, что Додон не настолько популярная фигура, как некогда была. Сегодня это отставной политик, его даже попросили коллеги по партии покинуть пост лидера партии. Протесты не будут иметь продолжения. На фоне войны в Украине ценности, которые продвигает Додон, а он продвигает ценности русского мира и идеологию Кремля, они звучат как железом по стеклу для многих и не думаю, что найдутся желающие массово протестовать против действий прокуратуры", – отметил "Сегодня" Алексей Тулбуре.

Ситуация в Молдове