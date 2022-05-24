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Бывшего президента Молдавии Додона арестовали – подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 10:36
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Сейчас следственные мероприятия продолжаются
Игоря Додона задержали. Фото: коллаж "Сегодня"
Игоря Додона задержали. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене и коррупции. Его арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек.

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"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", – заявила Керпек.

В чем подозревают Додона?

Бывший президент Молдавии (2016-2020 годы), лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон 29 декабря 2021 года был допрошен в генеральной прокуратуре страны и признан подозреваемым по делу о хищении электроэнергии посредством государственной компании Energocom. Об этом сообщает местное агентство "Инфотаг".

После допроса

Додон пока на период следствия остается на свободе. После допроса он сообщил журналистам, что ему следователи показали документы, к которым он якобы имел отношение в 2008 году, когда был министром экономики.

"Я сказал, что я ни при чем. Готов сотрудничать со следствием и дальше. Никуда убегать не собираюсь. Жаль, что некоторые СМИ устраивают шоу под названием "Додон бежит из страны!" – заявил политик.

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Политик считает, что дело против него является политическим преследованием и желанием властей отвлечь население страны от проблем, что вызвано повышением цен и тарифов, некачественным управлением страной. "Группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать", – резюмировал Додон.

Суть дела

По версии следствия, в начале 2008 года руководство госпредприятия Energocom, поставляющего в Молдавию электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, регулятора и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, организовали преступную схему. Необоснованно увеличив закупочную цену на электроэнергию, они присваивали себе разницу минимум в $11,97 млн.

Напомним, возможность начать расследование против политиков, которые долго время находились у власти в Молдове, появилась после того, как был лишен своего поста генеральный прокурор Александр Стояногло. Против него ведется следствие по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

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