Колишнього президента Молдови Додона заарештували – подробиці

Додона заарештували у рамках кримінальної справи. Наразі слідчі заходи тривають

Ігоря Додона затримали. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години за підозрою у державній зраді та корупції. Його заарештували у рамках кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу. Наразі слідчі заходи тривають.

Про це повідомила прессекретарка генеральної прокуратури Маріанна Керпек, пише Newsmaker.

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"Слідчі заходи тривають. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Його затримано на 72 години", – заявила Керпек.

У чому підозрюють Додона?

Колишній президент Молдови (2016-2020 роки), лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон 29 грудня 2021 року був допитаний у генеральній прокуратурі країни та визнаний підозрюваним у справі про розкрадання електроенергії за допомогою державної компанії Energocom. Про це повідомляє місцеве агентство "Інфотаг".

Після допиту

Додон на період слідства залишається на волі. Після допиту він повідомив журналістам, що йому слідчі показали документи, до яких він нібито мав відношення у 2008 році, коли був міністром економіки.

"Я сказав, що я непричетний. Готовий співпрацювати зі слідством і надалі. Нікуди тікати не збираюсь. Шкода, що деякі ЗМІ влаштовують шоу під назвою "Додон тікає з країни!" – заявив політик.

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Політик вважає, що справа проти нього є політичним переслідуванням та бажанням влади відвернути населення країни від проблем, спричинених підвищенням цін і тарифів, неякісним управлінням країною. "Група маленьких злих гномів шукає, що зробити", – резюмував Додон.

Суть справи

За версією слідства, на початку 2008 року керівництво державного підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, регулятора та іншими особами, зокрема тими, хто живе за межами країни, організували злочинну схему. Необґрунтовано збільшивши закупівельну ціну на електроенергію, вони привласнювали собі різницю – щонайменше $11,97 млн.

Нагадаємо, можливість розпочати розслідування проти політиків, які довго перебували при владі в Молдові, з'явилася після того, як був позбавлений своєї посади генеральний прокурор Олександр Стояногло. Проти нього ведеться слідство за статтею "зловживання владою чи службовим становищем".

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