В НАТО избрали командующего Объединенными вооруженными силами в Европе

Кристофер Каволи стал командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе/Фото: НАТО, коллаж: "Сегодня"

Следующим верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе станет американский генерал Кристофер Каволи. Он сменит на этом посту Тода Уолтерса.

Об этом сообщает НАТО.

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" Североатлантический совет одобрил кандидатуру генерала Кристофера Каволи, армии Соединенных Штатов, на должность верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе", — говорится в сообщении.

Генерал Каволи сейчас является командующим армией США в Европе и Африке.

После завершения национального процесса утверждения в должности генерал Каволи примет назначение в качестве преемника генерала Тода Уолтерса, представляющего воздушные силы США. Церемония передачи полномочий, как ожидается, состоится летом в Штабе верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (Монс, Бельгия).

ВСУ переходят на оружие НАТО

В ходе саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

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Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

"Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по три-четыре пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", – пояснил он.

Также, по словам главы Минобороны, произошли тектонические сдвиги на уровне философии:

"Еще осенью 2021 года во время назначения на должность министра обороны я акцентировал, что считаю одним из приоритетов своей работы интеграцию Украины в НАТО де-факто. Долгое время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое соответствует стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, которое наконец-то принято, в частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155-мм".

Министр заявил, что постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

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"Не буду скрывать – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось", – сказал Резников.

Глава Минобороны рассказал, что украинские воины уже некоторое время овладевают западным оружием.

"Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", — добавил он.

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