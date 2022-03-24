В РФ предложили воровать фильмы, несмотря на авторские права

Про авторские права в РФ хотят забыть. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил воровать фильмы и транслировать их по российскому телевидению.
Об этом сообщает РБК Россия.
Мединский обратился к руководителям телеканалов с просьбой транслировать меньше развлекательного контента, а вместо этого показывать "хорошие" русские, советские и зарубежные фильмы, даже если для этого нужно нарушить авторское право.
"Кому сейчас эти авторские права нужны? Люди будут вам благодарны", – заявил Мединский.
Напомним, ряд киностудий прекратили трансляцию фильмов на территории РФ. В их список вошли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount.
Санкции против России
- После вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей. В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
- Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину.
- Российский пловец лишился спонсора из-за концерта с Путиным. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поддержал агрессию России против Украины и моментально получил расплату.
- Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о приостановке своей деятельности в России. До этого было приостановлено только новое финансирование российских компаний и вся коммерческая деятельность на территории страны-агрессора.