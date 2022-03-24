У РФ запропонували красти фільми, незважаючи на авторські права

Про авторські права в РФ хочуть забути. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр культури Російської Федерації Володимир Мединський запропонував красти фільми та транслювати їх по російському телебаченню.

Про це повідомляє РБК Росія.

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Мединський звернувся до керівників телеканалів із проханням транслювати менше розважального контенту, а натомість показувати "хороші" російські, радянські та зарубіжні фільми, навіть якщо для цього потрібно порушити авторське право.

"Кому зараз ці авторські права потрібні? Люди будуть вам вдячні", – заявив Мединський.

Нагадаємо, низка кіностудій припинили трансляцію фільмів на території РФ. До їх списку увійшли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures та Paramount.

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