У РФ запропонували красти фільми, незважаючи на авторські права

Про авторські права в РФ хочуть забути. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній міністр культури Російської Федерації Володимир Мединський запропонував красти фільми та транслювати їх по російському телебаченню.
Про це повідомляє РБК Росія.
Мединський звернувся до керівників телеканалів із проханням транслювати менше розважального контенту, а натомість показувати "хороші" російські, радянські та зарубіжні фільми, навіть якщо для цього потрібно порушити авторське право.
"Кому зараз ці авторські права потрібні? Люди будуть вам вдячні", – заявив Мединський.
Нагадаємо, низка кіностудій припинили трансляцію фільмів на території РФ. До їх списку увійшли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures та Paramount.
Санкції проти Росії
- Після вторгнення Росії до України на країну-агресорку посипались потужні економічні санкції. Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічних заходів вжила Південна Корея. Водночас у США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення до України.
- Російський плавець втратив спонсора через концерт з Путіним. Олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов підтримав агресію Росії проти України та миттєво отримав розплату.
- Один із найбільших французьких банків Crédit Agricole оголосив про зупинення своєї діяльності в Росії. До цього було припинено лише нове фінансування російських компаній та вся комерційна діяльність на території країни-агресорки.