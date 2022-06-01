В РФ снова проблемы: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование российских танкеров

Вскоре запрет на страхование судов с российской нефтью заработает/Фото: коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз и Великобритания договорились о запрете на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Такая договоренность фактически лишит РФ доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyds of London.

Об этом сообщает Financial Times.

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При подготовке шестого пакета санкций против РФ в Евросоюзе опасались, что Великобритания продолжит страховать российские суда с нефтью. Из источников британского правительства известно, что вскоре запрет на страхование судов с российской нефтью заработает. Также через 5-6 месяцев аналогичное решение могут принять все страны "Большой семерки".

Отказ ведущих игроков рынка от страхования танкеров существенно снизит возможности РФ на экспорт нефти. Следующим шагом в этом направлении может стать запрет на страхование всех судов, выходящих из определенных портов России.

ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть

Лидеры Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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"Это немедленно покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — написал Мишель в Twitter.

В то же время он добавил, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки по трубопроводу.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые санкции против РФ позволят "эффективно сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года".

Кроме того, пакет санкций включает:

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отключение крупнейшего российского банка "Сбербанка" от SWIFT;

блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;

расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Также Мишель прокомментировал блокировку украинского зерна.

"Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы вашими минами и вашей войной. Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия", — отметил Мишель.

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