У РФ знову проблеми: Британія та ЄС погодили заборону на страхування російських танкерів

Незабаром заборона на страхування суден з російською нафтою запрацює/Фото: колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз та Велика Британія домовилися про заборону страхування танкерів, що перевозять російську нафту. Така домовленість фактично позбавить РФ доступу до найбільшого страхового ринку Lloyd's of London.

Про це повідомляє Financial Times.

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При підготовці шостого пакета санкцій проти РФ в Євросоюзі побоювалися, що Великобританія продовжить страхувати російські судна з нафтою. З джерел британського уряду відомо, що незабаром заборона на страхування суден з російською нафтою запрацює. Також через 5-6 місяців аналогічне рішення можуть прийняти всі країни "Великої сімки".

Відмова провідних гравців ринку від страхування танкерів істотно знизить можливості РФ на експорт нафти. Наступним кроком у цьому напрямку може стати заборона на страхування всіх суден, що виходять з певних портів Росії.

ЄС ввів часткове ембарго на російську нафту

Лідери Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

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"Це негайно покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — написав Мішель у Twitter.

Водночас він додав, що ембарго на російську нафту не розповсюджуватиметься на постачання трубопроводом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові санкції проти РФ дозволять "ефективно скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року".

Крім того, пакет санкцій включає:

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відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;

розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.

Також Мішель прокоментував блокування українського зерна.

"Не санкції, а ваша війна в Україні перешкоджає судноплавству і ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані вашими мінами та вашою війною. Нам потрібно зупинити війну та відновити глобальні ланцюжки поставок продовольства", — зазначив Мішель.

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