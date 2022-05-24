В России матросов крейсера "Москва" пытаются признать погибшими "в результате крушения"

В Минобороны РФ отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России родителям срочников, которые проходили службу на уничтоженном украинскими ракетами крейсере "Москва", предлагают признать сыновей умершими "в результате крушения".

Об этом пишет издание "Новая газета. Европа".

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По информации издания, об этом ему сообщили две матери пропавших без вести матросов. Документы они подписывать отказались.

Отмечается, что военный комиссариат оккупированного Россией Крыма сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын – в списке пропавших без вести.

"Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате крушения в открытом море на крейсере "Москва" 13 апреля 2022 года", — говорилось в письме от военкомата, утверждает мать матроса.

Такую же историю рассказала мать другого погибшего срочника.

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Подразделения Министерства обороны России настойчиво просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате крушения и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".

Родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в Минобороны РФ.

Что известно?

В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России, он получил существенные повреждения, в результате этого возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, и он начал тонуть.

Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" , утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают .

, утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и . Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.

– Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

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