У Росії матросів крейсера "Москва" намагаються визнати загиблими "внаслідок катастрофи"

У Міноборони РФ заперечують участь крейсера у так званій "спеціальній операції"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії батькам строковиків, які проходили службу на знищеному українськими ракетами крейсері "Москва", пропонують визнати синів померлими "внаслідок катастрофи".

Про це пише видання "Новая газета. Европа".

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За інформацією видання, про таке йому повідомили дві матері зниклих безвісти матросів. Документи вони підписувати відмовилися.

Зазначається, що військовий комісаріат окупованого Росією Криму повідомив матері Мухаммеда Муртазаєва, що її син – у списку зниклих безвісти.

"Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – йшлося у листі від військкомату, стверджує мати матроса.

Таку ж історію розповіла мати іншого загиблого строковика.

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Підрозділи Міністерства оборони Росії наполегливо просять батьків підписати документи з формулюванням про загибель внаслідок катастрофи та заперечують участь крейсера у так званій "спеціальній операції".

Батьки строковиків продовжують домагатися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Що відомо?

У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" 13 квітня було вражено крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту Росії, він отримав суттєві пошкодження, внаслідок цього виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися допомогти, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути.

Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва" , стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають .

, стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та . Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.

– Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб і вони перебувають у шпиталі.

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