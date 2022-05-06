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СЬОГОДНІ Світові новини США

ЗСУ атакували крейсер "Москва" з допомогою розвідки США – CNN

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 05:00
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США протягом кількох місяців надавали українським силам розвіддані про пересування російських військ
США допомогли Україні атакувати російський корабель
США допомогли Україні атакувати російський корабель / Фото: Колаж: Сьогодні

США надали Україні розвіддані про місцезнаходження крейсера "Москва". Після чого ЗСУ успішно атакували корабель.

Про це повідомляє CNN.

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"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зателефонували своїм американським колегам для підтвердження того, що це справді "Москва". США підтвердили і надали розвіддані про його місцезнаходження. Проте незрозуміло, чи знали США, що Україна рушить, щоб завдати удар по кораблю, і США не брали участь у цьому рішенні", – повідомили джерела.

Крім цього CNN пише, що США протягом кількох місяців надавали українським силам розвіддані про пересування російських військ всередині України, зокрема перехоплені повідомлення про російські військові плани.

ЗСУ масово винищують російських генералів за допомогою розвідки США

Сполучені Штати Америки надали Україні розвідувальні дані про російські підрозділи, що дозволило ліквідувати багатьох російських генералів під час війни. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Зазначається, що допомога в націлюванні є частиною секретної допомоги адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних на полі бою у режимі реального часу.

Ці розвідувальні дані також містять передбачувані переміщення російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі, повідомили чиновники. Проте вони відмовилися уточнити, скільки генералів було вбито внаслідок допомоги США.

Сполучені Штати зосередилися на наданні місцеперебування та інших подробиць про мобільний штаб російських військових, що часто переміщується.

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Українські спеціалісти об'єднали цю геолокацію зі своїми розвідувальними даними, включно з перехопленими комунікаціями, які попереджають українських військових про присутність найвищих російських офіцерів, щоб завдати артилерійських ударів та інших атак, у яких загинули російські офіцери.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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