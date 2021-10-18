В России шестиклассник "по указанию Бога" стрелял в школе: чем все закончилось

12-летний Дима Губаев взял у отца охотничий карабин "Сайга". Коллаж "Сегодня"
В России снова стрельба в школе. На этот раз в поселке Сарс Пермского края 12-летний ученик заявился в учебное заведение с охотничьим карабином и совершил два выстрела – никто не пострадал и стрелок уже обезврежен.
Об этом сообщает Интерфакс.
В полицию поступило сообщение, что в школе совершено два выстрела. Как заявили в пресс-службе регионального МВД, стрелял ученик шестого класса.
"Учащийся 6-го класса в возрасте 12 лет пронес в школу в поселке Сарс охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, сделал два выстрела в воздух. Никто не пострадал. Оружие он по предварительным данным взял у отца-охотника. Оно официально зарегистрировано и находится на учете", – сказал источник издания.
Школьника задержали. Огнестрельных ранений никто не получил. Стреляя в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями Бога".
Также стало известно, что школьника обезвредил директор школы, в которой на момент инцидента находились 300 детей и 30 учителей.
"Школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором. Он же задержал подростка и передал правоохранителям. Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние", – сказал источник.
Возможная причина "нападения" на школу
По одной из версий полиции, причиной такого поступка школьника могла стать травля со стороны учеников.
Телеграм-канал Mash сообщает, чо задержанным оказался Дима Губаев и опубликовал его фото.
Одноклассники 12-летнего стрелка рассказали, что парень хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлечь к себе внимание. А девочка Даша (на фото), которой парень якобы хотел отомстить, била его и других мальчиков.
Из-за стрельбы школьника пострадал один ребенок — осколками стекла повредило ногу: ему уже оказали помощь в больнице и отпустили.
Случаи стрельбы и нападений в российских школах и колледжах
- 3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия.
- В марте 2017 года в гимназии подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
- 15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик вместе со знакомым напали с ножами на учащихся четвертого класса. Пострадали девять детей и учительница. Нападавшие также ранили друг друга. Им предъявили обвинения в покушении на убийство двух и более лиц.
- 19 января 2018 года в школе поселка Сосновый Бор в Бурятии ученик напал с топором на детей и учительницу, а также попытался поджечь здание. Пострадали шесть детей и преподаватель. После задержания нападавший предпринял попытку самоубийства.
- 14 ноября 2019 года студент применил огнестрельное оружие в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Погиб один учащийся, нападавший покончил с собой, после того как его заблокировали в одной из аудиторий.
- 11 мая 2021 года в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители. Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.