У Росії шестикласник "за вказівкою Бога" стріляв у школі: чим все закінчилося

12-річний Діма Губаєв взяв у батька мисливський карабін "Сайга". Колаж "Сьогодні"

У Росії знову стрілянина в школі. На цей раз в селищі Сарс Пермського краю 12-річний учень заявився до навчального закладу з мисливським карабіном і зробив два постріли – ніхто не постраждав і стрілок вже знешкоджений.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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У поліцію надійшло повідомлення, що в школі скоєно два постріли. Як заявили у пресслужбі регіонального МВС, стріляв учень шостого класу.

"Учень 6-го класу у віці 12 років проніс в школу в селищі Сарс мисливський карабін, що імітує зовні автомат Калашникова, зробив два постріли у повітря. Ніхто не постраждав. Зброю він за попередніми даними взяв у батька-мисливця. Вона офіційно зареєстрована і знаходиться на обліку", – сказало джерело видання.

Школяра затримали. Вогнепальних поранень ніхто не отримав. Стріляючи в повітря він вигукував безладні фрази, а при затриманні кричав, що керується "вказівками Бога".

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Також стало відомо, що школяра знешкодив директор школи, в якій на момент інциденту знаходилися 300 дітей і 30 вчителів.

"Школяр відмовився від планів стріляти по людях і кинув зброю після особистих переговорів з директором. Він же затримав підлітка і передав правоохоронцям. Діти, не чекаючи офіційної евакуації, самі оперативно вийшли з класів і залишили школу, відійшовши на безпечну відстань", – сказало джерело.

Можлива причина "нападу" на школу

За однією з версій поліції, причиною такого вчинку школяра могло стати цькування з боку учнів.

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Телеграм-канал Mash повідомляє, чо затриманим виявився Діма Губаєв і опублікував його фото.

Малолітній стрілок. Фото: t.me/breakingmash

Однокласники 12-річного стрілка розповіли, що хлопець добре вчився, спілкувався з іншими дітьми і любив привернути до себе увагу. А дівчинка Даша (на фото), якій хлопець нібито хотів помститися, била його й інших хлопчиків.

Можлива причина стрілянини. Фото: t.me/breakingmash

Через стрілянину школяра постраждала одна дитина – осколками скла пошкодило ногу: йому вже надали допомогу в лікарні і відпустили.

Школяр потрапив в скло, через що порізалася інша дитина. Фото: t.me/breakingmash

Випадки стрільби і нападів у російських школах і коледжах