В российском Белгороде паника: снова слышат "хлопки"

В Белгороде снова "хлопки"/Фото: коллаж: "Сегодня"
В России снова неспокойно. Там слышны "хлопки" в Белгороде.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Подробности
Отмечается, что жители российского города слышали два взрыва.
"Читатели пишут, что хлопки были слышны в районе аэропорта", — говорится в сообщении.
Приключения в Белгороде
В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".
"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.
Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.
К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.
Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ снова сама себя обстреляла.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Брянской области России слышали взрывы. Также мы писали, что Геращенко назвал еще одну версию "хлопков" в Белгороде.