В российском Белгороде паника: снова слышат "хлопки"

В Белгороде снова "хлопки"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России снова неспокойно. Там слышны "хлопки" в Белгороде.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Отмечается, что жители российского города слышали два взрыва.

"Читатели пишут, что хлопки были слышны в районе аэропорта", — говорится в сообщении.

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Приключения в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

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К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ снова сама себя обстреляла.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Брянской области России слышали взрывы. Также мы писали, что Геращенко назвал еще одну версию "хлопков" в Белгороде.