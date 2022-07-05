В США на параде ко Дню независимости произошла стрельба, много погибших и пострадавших (фото, видео)

В пригороде Чикаго произошла стрельба/Фото: Jim Vondruska/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В Хайленд-парке в пригороде Чикаго произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США. В результате инцидента шесть человек погибли, 24 пострадали.

Об этом сообщает BBC.

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Мероприятие срочно прервали через 10 минут после начала, когда прозвучали выстрелы. Городские власти сообщили, что в больницу попали уже по меньшей мере 24 человека.

В полиции заявили, что они все еще ищут белого мужчину 18-20 лет, которого называют "вооруженным и опасным".

Мэр Хайленд-парка заявил, что фестиваль отменен, и попросил людей избегать центра города.

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За информацией Reuters, мужчина из мощной винтовки открыл огонь с крыши во время парада.

Недавняя стрельба в церкви

В пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс (Калифорния, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

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Четверо человек получили тяжелые ранения, еще один человек получил легкие травмы. Известно, что все пострадавшие – взрослые. Их госпитализировали. Один человек погиб.

Стрелка задержали с поличным.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США на вечеринке произошла стрельба. Также мы писали, что в США мужчина открыл огонь в супермаркете.