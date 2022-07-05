У США на параді до Дня незалежності сталася стрілянина, багато загиблих та постраждалих (фото, відео)

У передмісті Чикаго сталася стрілянина/Фото: Jim Vondruska/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

У Гайленд-парку в передмісті Чикаго сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США. Внаслідок інциденту шестеро людей загинуло, 24 постраждало.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі

Захід терміново перервали за 10 хвилин після початку, коли пролунали постріли. Міська влада повідомила, що до лікарні потрапило вже щонайменше 24 людини.

У поліції заявили, що вони все ще шукають білого чоловіка віком 18-20 років, якого називають "озброєним і небезпечним".

Мер Гайленд-парку заявив, що фестиваль скасований, і попросив людей уникати центру міста.

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За інформацією Reuters, чоловік із потужної гвинтівки відкрив вогонь з даху під час параду.

Нещодавня стрілянина в церкві

В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

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Четверо людей зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Відомо, що всі постраждалі – дорослі. Їх госпіталізували. Одна людина загинула.

Стрілка затримали на місці злочину.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у США на вечірці сталася стрілянина. Також ми писали, що у США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті.