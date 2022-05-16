В США раскрыли, как официальный Тбилиси боится РФ после вторжения в Украину

Американский ученый Линкольн Митчелл заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена тем, что Путин может напасть на ее страну/Фото: gip.ge, коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин может начать новую войну — против Грузии. Такое решение он может принять из-за неудач в Украине.

Об этом заявил американский ученый Линкольн Митчелл, сообщает CNN.

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"Несколько ученых и активистов рассказали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", — сообщил Митчелл.

Он добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну.

"Они (Россия, — ред.) могут сделать что-то радикальное для спасения своей репутации", — заявила глава грузинского государства в разговоре с Митчеллом.

Россия угрожает Финляндии и Швеции

Президент РФ Владимир Путин сдержанно высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Глава Кремля заявил, что для России это не несет непосредственной угрозы, а проблем с этими государствами у Москвы нет.

В то же время президент РФ пригрозил, что такие действия Финляндии и Швеции вызовут ответственную реакцию

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"У России нет проблем с этими государствами. Непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается. Но. Расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет – мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Вообще-то, проблемы создаются на голом месте", — сказал Путин.

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