В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли 14 человек (видео)

Троих пассажиров госпитализировали в больницу, но они не выжили. Остальные умерли на месте

В аварии пострадали 18 человек / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 8 августа, в Турции, где сейчас бушуют пожары, произошло смертельное ДТП с участием автобуса – там по меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии.

Об этом сообщает Anadolu.

"Пассажирский автобус, следовавший с кольцевой дороги OSB Балыкесир в сторону района Эдремит, вышел из-под контроля и перевернулся", – говорится в сообщении.

В аварии 11 человек погибли на месте, а троих госпитализировали, но они вскоре от полученных травм умерли. В ДТП пострадали 18 человек, они находятся в больнице.

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На месте работают экстренные службы, которые расследуют все обстоятельства аварии.

Напомним, в Турции сейчас бушуют масштабные лесные пожары, которые в Анталье и Мармарисе уничтожают практически все на своем пути, правда, туристов это не смущает.

Мы также писали, что в аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода, поскольку не смог выдержать духоты внутри самолета. Из-за этого пришлось заменить самолет.

Кроме того, 24 июля в России на Кубани туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет, в результате погибли два человека.