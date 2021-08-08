У Туреччині перекинувся пасажирський автобус – загинули 14 людей (відео)

Трьох осіб госпіталізували до лікарні, але вони не вижили. Решта – померли на місці

В аварії постраждали 18 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 8 серпня, в Туреччині, де зараз вирують пожежі, сталася смертельна ДТП за участю автобуса – там щонайменше 14 людей загинули в результаті аварії.

Про це повідомляє Anadolu.

"Пасажирський автобус, який прямував з кільцевої дороги OSB Баликесір в сторону району Мармара, вийшов з-під контролю і перекинувся", – йдеться в повідомленні.

В аварії 11 людей загинули на місці, а трьох госпіталізували, але вони незабаром від отриманих травм померли. У ДТП постраждали 18 людей, вони перебувають у лікарні.

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На місці працюють екстрені служби, які розслідують всі обставини аварії.

Нагадаємо, в Туреччині зараз вирують масштабні лісові пожежі, які в Антальї і Мармарисі знищують практично все на своєму шляху, втім, туристів це не бентежить.

Ми також писали, що в аеропорту "Шереметьєво" пасажир рейсу Москва – Анталья відкрив люк аварійного виходу, оскільки не зміг витримати духоти всередині літака. Через це довелося замінити літак.

Крім того, 24 липня в Росії на Кубані туристичний автобус з 22 пасажирами з'їхав з дороги в кювет, в результаті загинули дві людини.