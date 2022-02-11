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Великобритания ужесточила закон о санкциях против РФ в случае полномасштабного наступления на Украину

Владимир Козырь
11 февраля, 03:55
Британия нанесет сильный удар, если РФ нападет на нашу страну

РФ ждут серьезные последствия/Фото: коллаж: "Сегодня"

Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если РФ решит начать полномасштабную войну против Украины

Об этом сообщает Reuters.

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"В четверг Британия предупредила, что Запад может столкнуться с "самым опасным моментом" в противостоянии с Москвой в ближайшие несколько дней, когда Россия проведет военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания войск вблизи Украины", — говорится в сообщении.

Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации ситуации в Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитета или независимости. Это часть международных усилий, чтобы определить экономические последствия для Российской Федерации.

Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесу, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.

Великобритания публично не разглашает возможных целей каких-либо санкций, но предупреждает, что они будут введены в момент любого вторжения в Украину.

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Определены такие стратегически важные секторы, в пределах которых могут быть введены новые санкции: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, добыча, финансовые услуги, информационные, коммуникационные и цифровые технологии и транспорт.

Угроза российской агрессии

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